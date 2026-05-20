Refrendan la baja en homicidios en el país

México alcanzó el año pasado su mayor nivel de paz de la última década, derivado principalmente de la reducción de la tasa de homicidios dolosos, reveló el Índice de Paz México 2026.

Según el informe presentado ayer martes por el Instituto de Economía para la Paz (IEP), la paz en el país mejoró en un 5.1 %, la cifra más alta desde 2007 que se realiza este reporte anual con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

“El mensaje central del Índice este año es que mejora la paz en México. Estamos en un momento bastante clave: Ha mejorado la paz y para consolidarla falta más inversión en materia de seguridad pública y también en justicia”, señaló Michael Collins, director para las Américas del Instituto para la Economía y Paz (IEP).

Destacó que es el sexto año de mejora en el país, donde el impacto económico de la violencia fue de cuatro billones de pesos durante 2025, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que equivale al 11 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, señaló que no se debe olvidar la cifra negra en los datos de incidencia delictiva y el aumento en las personas desaparecidas.

“La violencia familiar y sexual siguen al alza”, indicó.