Refuerzan protocolos de ingreso a Chichén Itzá

Durante las últimas horas, la zona arqueológica de Chichén Itzá, uno de los sitios emblemáticos de la civilización maya y reconocida como Patrimonio de la Humanidad, ha reforzado sus protocolos de seguridad.

Si vas a visitar este sitio, presta atención a la nueva medida temporal que han implementado las autoridades para que no te tome por sorpresa.

Debido a los hechos ocurridos en Teotihuacán temporalmente se prohibirá el ingreso con mochilas (backpacks) a la zona arqueológica.

Por lo anterior, se recomienda a los turistas llevar únicamente artículos personales indispensables, mismos que pueden ser portados en bolsos pequeños.

Eso sí, de manera permanente Chichén Itzá será custodiada por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Guardia Nacional.

Como parte del reglamento permanente, en Chichén Itzá se prohíbe el ingreso con drones, a excepción de las personas que cuenten con un permiso explícito del INAH para fines de investigación.

Tampoco con equipos fotográficos profesionales y tripiés, salvo que se haya pagado el impuesto correspondiente en las taquillas especiales.

Además, no se permite el ingreso con mascotas, bocinas, alimentos ni bebidas (a excepción de agua), y está prohibido desviarse a otras zonas no abiertas al público.