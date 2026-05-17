Registra Yucatán drástica caída del dengue: Ssa

Yucatán registra una de las etapas de menor incidencia de dengue en los últimos años, pues datos de la Secretaría de Salud Federal revelan que de enero a la fecha se han confirmado solo nueve casos de la enfermedad.

Esta cifra coloca a la entidad entre las de menor circulación del virus en la península, muy por debajo de Quintana Roo, que acumula 67 casos, y de Campeche, donde se han confirmado 10 contagios.

Hay que señalar que en 2023, Yucatán enfrentó una de las temporadas más complicadas por dengue con más de 10 mil 460 casos; en 2024 los contagios confirmados descendieron a 368, y en el 2025 la cifra cerró por debajo de los 200 casos.

Los contagios detectados este año se concentran principalmente en los municipios de Mérida, Progreso y Tixméhuac, y la mayoría corresponde a dengue no grave.

Hasta ahora no se han reportado defunciones relacionadas con la enfermedad en la entidad.

Autoridades sanitarias atribuyen la disminución a las campañas permanentes de fumigación, descacharrización y eliminación de criaderos implementadas en municipios urbanos y comisarías.