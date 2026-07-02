Registra Yucatán primera muerte por golpe de calor

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reportó la primera muerte por golpe de calor en Yucatán, además de 59 casos de personas que resultaron afectadas por las altas temperaturas en la localidad.

El Sinave indicó que el fallecimiento ocurrió en la última semana del pasado mes de junio, días en que la sensación térmica alcanzó entre 45 y 48 grados centígrados.

La Secretaría de Salud (SSA) federal puntualizó que, del total de casos registrados en la entidad, 43 fueron de golpes de calor, 11 a deshidratación y cinco por quemaduras solares, padecimientos asociados a la exposición prolongada a las altas temperaturas y a la radiación solar.

Es importante indicar que las condiciones climáticas en Yucatán continúan representando un riesgo para las personas que trabajan al aire libre.

A nivel nacional, el Sinave reportó 920 casos de padecimientos relacionados con temperaturas extremas y 30 defunciones, de las cuales 28 fueron por golpe de calor y dos por deshidratación.