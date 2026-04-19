Regresa a Francia mujer de 85 años detenida por ICE

Una viuda francesa de 85 años que se casó con un veterano del Ejército estadounidense, pero que posteriormente fue detenida por permanecer en Estados Unidos después de que venciera su visa, necesita descansar tras la dura experiencia, afirmó su hijo. Hervé Goix habló con periodistas el viernes, después de que Marie-Thérèse Ross regresara a Francia, y manifestó que la “prioridad absoluta” de la familia es protegerla.

“Para preservar su salud y su descanso, y para que pueda reconstruirse”, declaró Goix en una conferencia de prensa, junto a sus dos hermanos, en la localidad de Orvault, en el oeste de Francia.

“Hoy estamos particularmente aliviados de volver a ver a nuestra madre, de tenerla de regreso. Ella ha pasado necesariamente por una dura prueba”, añadió.

Ross regresó a Francia tras 16 angustiosos días bajo custodia federal de inmigración.