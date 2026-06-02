Remesas suman 4 mil 978 mdd en abril

Las remesas que llegaron a México durante abril por cuatro mil 978 millones de dólares, quedaron por debajo de las expectativas de Banorte y del consenso del mercado, pese a que las condiciones económicas y laborales en Estados Unidos mostraron una mejoría durante el mes.

De acuerdo con un análisis del grupo financiero, los envíos de dinero provenientes del exterior crecieron 3.7 % anual, impulsados en parte por una base de comparación más favorable tras la desaceleración observada el año pasado.

Sin embargo, el resultado sorprendió a la baja frente al estimado de Banorte de cinco mil 172.4 millones de dólares y al consenso de cinco mil 170 millones.

En moneda nacional, los flujos de remesas ascendieron a 86.7 mil millones de pesos, lo que representó una caída anual de 10 % debido a la apreciación del peso frente al dólar. Con ello, el monto acumulado de remesas en los últimos 12 meses alcanzó 63 mil millones de dólares, una disminución de 2.6 % respecto al mismo periodo previo.

El reporte destaca que la economía estadounidense presentó señales positivas durante abril.