Remiten a Asamblea General situación de desapariciones

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), Juan Pablo Albán, informó que la situación de desapariciones en México ya fue remitida a la Asamblea General de las Naciones Unidas, conforme a los mecanismos previstos en la convención internacional en la materia.

“A fin de evitar interpretaciones imprecisas, conviene recordar que el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que el CED ‘[…] podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del secretario general de las Naciones Unidas’”.

A través de mensajes en su cuenta de X, explicó que esta acción se sustenta en dicho artículo, el cual establece un procedimiento formal para escalar este tipo de situaciones al máximo órgano deliberativo de la ONU.

Aclaró que este mecanismo no otorga facultades discrecionales al secretario general, Anónio Guterres, por lo que no puede decidir si remite o no el caso, ni modificar la determinación del Comité.

En ese sentido, precisó que la cuestión ya fue presentada ante la Asamblea General, instancia que deberá pronunciarse sobre posibles vías de apoyo internacional para México en el abordaje de la problemática.

Indicó que la decisión del comité deriva de un análisis técnico sustentado en la Convención y reiteró que el objetivo es fortalecer la respuesta del Estado mexicano con acompañamiento internacional, en beneficio de las víctimas.