Reporta INM apoyo a más de 745 mil connacionales

Como parte del Operativo Especial Semana Santa 2026 del Programa Heroínas y Héroes Paisanos, del 18 de marzo al pasado 18 de abril, el Instituto Nacional de Migración (INM) atendió a 745 mil 998 connacionales que visitaron las distintas entidades del país para reunirse con sus familiares y comunidades.

El INM, a cargo de Sergio Salomón Céspedes, destacó la coordinación interinstitucional de más de 40 dependencias de los tres niveles de gobierno. Además, se contó con el apoyo de 559 personas observadoras, 367 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 192 de la sociedad civil.

El INM destacó que se instalaron 253 módulos distribuidos en los principales puntos por donde transitan las y los connacionales, como cruces fronterizos, centrales de autobuses y aeropuertos de todo el país. También se distribuyeron 600 mil guías impresas por el Instituto.