Reporta UNAM ejercicio superior a 60 mil mdp

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Anual 2025, en la que informa que la máxima casa de estudios erogó más de 60 mil millones de pesos (mdp).

En reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, detalló que 89.2 % provino de subsidio federal y 10.8 % de ingresos propios.

Del gasto clasificado por función, 61.1 % se destinó a la docencia, 26.4 % la investigación, 7.5 % de la extensión universitaria y cinco por ciento a la gestión institucional.

“La docencia se mantuvo como una de las máximas prioridades en respuesta a una demanda crucial, ofrecer educación pública de excelencia a jóvenes, que encarna la diversidad y pluralidad de México y cuyas desigualdades de origen persisten aún después ingresar a un plantel universitario”, manifestó Lomelí Vanegas.

Expuso que en los 14 planteles de bachillerato se atendió a más de 106 mil alumnos y egresaron alrededor de 30 mil jóvenes.

En Educación Superior, la UNAM atendió aproximadamente a 266 mil estudiantes, y de ellos casi 34 mil de posgrado, mediante 133 carreras de licenciatura y 42 programas de posgrado.