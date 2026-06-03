Reportan 4 muertes por dengue hasta el mes de mayo

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que entre enero y mayo de 2026 se han registrado cuatro defunciones por dengue en el país, al tiempo que destacó una reducción importante de los casos respecto al brote registrado durante 2024 y 2025.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que las muertes ocurrieron en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca, y aseguró que las estrategias preventivas implementadas por el gobierno federal han permitido disminuir significativamente la incidencia de la enfermedad.

“Tuvimos en el periodo de 2024 y 2025 un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado disminuir en forma muy importante, y eso ha sido a través de una serie de medidas preventivas”, señaló.

Kershenobich recordó que la meta de la actual administración es reducir en 50 % los nuevos casos de dengue, zika y chikungunya hacia 2030, objetivo que, afirmó, podría superarse gracias a las acciones de prevención emprendidas en distintas regiones del país.

El titular de Salud también anunció avances para incorporar vacunas contra el dengue.