Reportan flama y vapor de agua en Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que debido a trabajos de mantenimiento de tanques de almacenamiento de residuo de vacío en la Refinería Dos Bocas, se registró una flama en el exterior de uno de ellos, situación que fue “controlada de inmediato”.

Operación

Este sábado, usuarios en redes sociales reportaron presencia de humo y fuego en las instalaciones de la refinería Olmeca, ubicada en Tabasco.

A través de un comunicado, la petrolera mexicana indicó que en la planta de refinación se llevan a cabo operaciones de vaciado que contemplan el uso de vapor de agua y “venteos abiertos controlados”.

Sin riesgos

“Durante estas labores, alrededor de la medianoche del sábado, se registró una flama en el exterior de uno de los tanques”, que fue controlada.

De acuerdo con Pemex, esa situación “no representó riesgo alguno para el personal, las instalaciones ni para la comunidad”.

Agregó que las instalaciones operan con normalidad y los trabajos de mantenimiento continúan de acuerdo con lo programado.