Reportan incendio en Escuela Náutica Mercante

Un fuerte incendio se presentó ayer jueves en el área de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, dio a conocer la Secretaría de Marina (Semar).

Seguridad

El incidente inició aproximadamente a las 08:15 horas, por lo que se activó de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad por parte del personal presente en las instalaciones.

Al lugar del siniestro arribó personal del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Veracruz, perteneciente al Ayuntamiento del municipio de Veracruz, quienes sofocaron el incendio.

De acuerdo con la Semar, la situación fue controlada alrededor de las 08:45 horas, sin registrarse alumnos lesionados al momento.

Por lo anterior, continúan las labores de evaluación y verificación de posibles afectaciones en el inmueble.

La Secretaría de Marina reconoció la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia y exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.