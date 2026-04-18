Representante comercial de EUA se reunirá con Ebrard

Con motivo de la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, se reunirá en la Ciudad de México (CDMX) con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también con directivos de grandes empresas y de organismos del sector privado.

Ebrard dijo que en esta ocasión será la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) quien presente la postura que tiene en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque en la primera ronda, celebrada hace casi un mes, fue México quien planteó sus puntos de vista.

En entrevista a la salida de la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ebrard Casaubón dijo que el encuentro iniciará el lunes con un desayuno alrededor de las siete de la mañana y añadió que Greer tuvo “la gentileza de venir para presentársela directamente a la presidenta. Eso es un muy buen detalle, no es muy frecuente que lo hagan”.

Reiteró que para México lo más importante es que se mantenga el T-MEC sin aranceles, “esa es nuestra postura. Vamos a escuchar lo que nos van a decir ellos”.

Reiteró que la postura del gobierno mexicano es “avanzar en lo que son las cadenas de suministro para reemplazar importaciones”, eliminar los aranceles vigentes al acero y aluminio y atender las restricciones al sector agropecuario nacional.

Expuso que con el sector privado mexicano acordaron una estrategia común durante este tiempo de la revisión del T-MEC y ello incluye “tener cada vez más activismo en Estados Unidos, presentar mucho más la situación mexicana allá, hacer presencia, asistir”.