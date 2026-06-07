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Rescata policía a seis senderistas extraviados

Junio 07 del 2026
Los excursionistas se encontraban en la zona alta de la reserva natural. Cortesía
Los excursionistas se encontraban en la zona alta de la reserva natural. Cortesía

Elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste localizaron y pusieron a salvo a seis personas que se encontraban extraviadas en las inmediaciones del parque nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

El agrupamiento adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) recibió el reporte del C5 sobre una llamada de auxilio a través del número de emergencias nacional 9-1-1 relacionado con un grupo de excursionistas en la zona alta de la reserva natural.

Los cuatro hombres y dos mujeres que formaban parte del grupo de senderistas fueron localizados tras un operativo de búsqueda implementado por la Policía de Alta Montaña y Agreste, quienes integraron una célula para su ubicación.

Las personas explicaron a los uniformados que se desorientaron al intentar descender de la periferia volcánica y, tras ser valorados médicamente, ninguno sufrió lesiones, solo presentaron fatiga leve.

Los seis senderistas fueron resguardados y cobijados, para posteriormente ser guiados por los elementos estatales para tener un descenso seguro hacia la zona de Paso de Cortés, sitio donde se encontraban estacionados sus vehículos particulares y del cual se retiraron por sus propios medios.

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