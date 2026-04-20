Rescatan a 15 migrantes privados de la libertad

Un grupo de 15 personas migrantes que se encontraban retenidas en contra de su voluntad por una supuesta célula criminal conformada por cinco personas, fueron liberadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El hecho ocurrió en la colonia Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde se tuvo la colaboración interinstitucional con personal del Ejército Mexicano.

De manera oficial se detalló que los hechos derivaron de un reporte ciudadano a la línea de emergencia 911, en la que se reportó a un grupo de personas armadas que, mediante el uso de la fuerza y violencia, ingresaban a un grupo al interior del domicilio ubicado en la calle Rubén Posada Pompa.

Tras el reporte, la Fuerza Especial SWAT acudió al sitio y resguardó un perímetro para realizar la intervención correspondiente.

Una vez ahí, avistaron a un hombre que portaba un arma larga, mismo que al verse superado en fuerza y número optó por evitar el fuego y no opuso resistencia ante su detención.

Al realizar el ingreso al domicilio, los agentes arrestaron al resto de la célula, quienes mantenían en retención al grupo de migrantes en una habitación.