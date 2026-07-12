Rescatan a cinco migrantes privados de la libertad

Un grupo de cinco migrantes que estaban privados de la libertad fueron rescatados en las últimas horas.

El rescate se realizó por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) durante un operativo realizado la tarde del viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según se detalló, la intervención se activó luego de que se detectara una presunta privación ilegal de la libertad.

Fue ahí que elementos de la Policía del Estado se movilizaron de hacia un domicilio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles.

Al llegar al inmueble, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, por lo que ingresaron para salvaguardar la integridad de las víctimas ante el riesgo inminente.

En el lugar fue detenido Kevin Rubén M. M., de 18 años, quien portaba un arma de fuego corta.

Los policías estatales lograron poner a salvo a las cinco personas migrantes.