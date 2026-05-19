Rescatan a persona secuestrada en Jiutepec

Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) rescataron el domingo a una persona privada de su libertad, y detuvo a dos hombres en calidad de presuntos implicados en la comisión del secuestro, en el municipio de Jiutepec, contiguo a Cuernavaca.

Hace cinco días, el fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, informó sobre la liberación de tres personas privadas de su libertad en la zona oriente del estado y la detención de cinco presuntos responsables.

El rescate ocurrió la tarde de ayer lunes, como resultado de un trabajo de coordinación con las corporaciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó el fiscal morelense.

Las tres víctimas de secuestro se encuentran en buen estado de salud y, de acuerdo con la FGE, a los detenidos en el secuestro de Jiutepec se les aseguró un vehículo, un arma de fuego y teléfonos móviles.