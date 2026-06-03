Responde Montiel a dichos de Johnson

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el llamado al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para no entrometerse ni opinar sobre los asuntos internos de México.

“Ningún embajador, en ninguna nación, está opinando lo que es materia interna. Entonces nosotros es lo que pedimos es que esta relación sea de respeto”, expresó.

“Nosotros somos un país soberano y queremos la cooperación, sí; queremos la coordinación, sí. Pero que se quede en eso nada más”, dijo Montiel Reyes.

Lo anterior a que el diplomático señaló que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto y no convertirse en un debate político, esto un día después del informe de rendición de cuentas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución en el que llama a los mexicanos a defender la soberanía nacional.

“Nosotros pedimos que se presenten las pruebas y, si se presentan, actuaremos en consecuencia (…) Una cosa es la militancia de Morena, pero más importante es que se atienda al pueblo de Sinaloa”, dijo Ariadna Montiel sobre posible retiro de militancia a Rubén Rocha Moya.

Por lo anterior, no descartó que el partido pueda iniciar un proceso para retirarle la militancia a Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán con licencia, respectivamente, y otros de los señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Montiel Reyes reiteró que en Morena “no va a encubrir a nadie”, pero insistió en que se presenten las pruebas para “actuar en consecuencia” en contra de los señalados. Reiteró que esperarán los avances de la investigación que tiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso.

“Nosotros pedimos que se presenten las pruebas y, si se presentan, actuaremos en consecuencia. Pero esta retórica (del narco-partido) no inició ahí, sino viene de antes, desde el gobierno del expresidente López Obrador”, señaló Montiel.