Restablece AICM operación de sus estacionamientos

Los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) operan desde el viernes a plena capacidad en sus dos terminales, luego de concluir una serie de trabajos de rehabilitación en las instalaciones de la Terminal Uno.

De acuerdo con publicaciones del aeropuerto a través de sus redes sociales, ya se encuentran disponibles los siete estacionamientos del complejo aeroportuario, que en conjunto ofrecen alrededor de seis mil 800 cajones para pasajeros y usuarios.

La administración del AICM señaló que las obras realizadas en la Terminal Uno incluyeron la renovación de instalaciones eléctricas, así como de los sistemas de drenaje e hidrosanitarios.

No obstante, indicó que algunos trabajos relacionados con acabados continuarán en una etapa posterior.

La reapertura total permite que los usuarios cuenten nuevamente con todas las opciones de estacionamiento disponibles.