Restablecen parcialmente electricidad tras apagón

La red eléctrica en Cuba está en fase de progresivo restablecimiento, después del apagón generalizado el viernes -el segundo en menos de una semana y el cuarto de 2026-, que dejó a más de nueve millones de cubanos sin electricidad.

El último informe del Ministerio de Energía y Minas indica que se han instalado sistemas de microgeneración en todas las provincias para garantizar la continuidad de servicios esenciales, como hospitales y el suministro de agua.

En La Habana, el restablecimiento del servicio llegó al 12,6 % -lo que representa 108.608 conexiones de un total de 787.000-, según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada por el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos en enero, lo que ha provocado apagones récord. En las últimas semanas, los cortes de luz han alcanzado niveles sin precedentes, con interrupciones simultáneas que afectaron a entre el 70 % y el 72 % del país.