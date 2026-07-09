Revelan cómo operan redes de huachicol

A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el contrabando de combustible o “huachicol” fiscal opera a través de complejas redes de empresas fachada, importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa fortaleciendo las investigaciones para combatir el contrabando de combustible.

Esta dependencia informó que se busca resarcir el daño que la delincuencia organizada provocó a la economía nacional y al patrimonio del pueblo de México al introducir al país combustible de procedencia ilícita, evadir el pago de impuestos y comercializarlo ilegalmente.

Por medio de un comunicado, la fiscalía destaca que estas organizaciones criminales utilizaban diferentes rutas y medios de transporte para mover el combustible dentro del país, una de ellas era vía marítima, utilizando documentación falsa para simular importaciones legales.

FGR detecta una red de contrabandistas ferroviarios

Por medio de los trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR), se detectó una red de contrabandistas ferroviarios que utilizaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes mucho menores a los que realmente transportaban, o incluso declarándolos como si fueran otros productos con una carga fiscal distinta, ocultando así millones de litros de hidrocarburos y causando afectaciones a la hacienda pública, por medio de la omisión del pago de impuestos.

En este esquema participan empresas importadoras, agentes aduanales, empresas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y empresas encargadas de la dispersión financiera de los recursos, todos ellos integrados para fragmentar la trazabilidad de la operación y aparentar que el producto tiene un origen lícito.