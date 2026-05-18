Ridícula, la marcha de Morena: Jorge Romero

Pese a los esfuerzos del oficialismo, que utiliza todo el aparato del Estado, distintas mediciones nacionales ya reflejan una fuerte caída en la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y en las preferencias electorales de Morena, mientras Acción Nacional se consolida como la principal fuerza opositora en franco crecimiento rumbo al 2027, aseguró el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera.

“El tiro es Morena contra el PAN. Hoy Acción Nacional representa la alternativa real de cambio frente a un régimen que ha decepcionado a millones de mexicanas y mexicanos”, enfatizó.

En un comunicado, señaló que encuestas publicadas recientemente, así como mediciones internas, muestran que el PAN pasó del 7 al 21 % de preferencia electoral en apenas un año, triplicando su crecimiento y en tendencia a seguirlo haciendo.

“Somos el partido que más está creciendo en México, y lo estamos haciendo porque la gente ya se dio cuenta que somos la verdadera opción de cambio en este país, ya que estamos del lado de las familias y defendemos sus libertades”, subrayó.

“La gente ya entendió: mientras ellos se alían con el crimen organizado, nosotros lo enfrentamos; mientras ellos encubren a sus narco gobernantes, como Rubén Rocha, nosotros destruimos narco laboratorios, como lo hizo nuestra gobernadora Maru Campos en Chihuahua. La pregunta de fondo es ¿quién está del lado del crimen y quién está del lado de las familias mexicanas?”

Jorge Romero criticó el “ridículo” realizado por Morena en Chihuahua, con movilizaciones y actos políticos que, dijo, solo buscan desviar la atención de los señalamientos y acusaciones contra gobiernos del oficialismo vinculados con el crimen organizado.