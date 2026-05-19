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NacionalMundo

Riesgo de nuevas pandemias va en aumento

Mayo 19 del 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en el informe de la Junta Global de Monitoreo de Preparación (GPMB) “Un mundo al límite: prioridades para un futuro resiliente ante pandemia”, que el riesgo de pandemias se está moviendo en la dirección equivocada debido a una combinación de cambio climático, conflictos armados y una profunda erosión de la confianza pública.

Advirtió que “en el fondo de esta realidad subyace una profunda erosión de la confianza y desigualdades persistentes en el acceso a servicios básicos y medidas médicas. El mundo se encuentra al borde del abismo: una mayor fractura de la confianza pública y la ruptura de la acción colectiva necesaria para abordar las desigualdades dejarán a todos los países aún más expuestos a las graves e inevitables consecuencias sanitarias, sociales y económicas”.

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