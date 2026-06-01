Riña en penal deja siete internos muertos

En el centro penitenciario de Culiacán se reportó una riña colectiva entre internos, donde siete de los participantes con arma blanca perdieron la vida y aún se desconoce el número de lesionados, por lo que fuerzas federales reforzaron la seguridad externa.

Un primer reporte de la Secretaría de Seguridad Pública fue en el sentido que se había suscitado una riña en el reclusorio de Culiacán, situación que se había controlado pero se encontraban personas muertas, sin establecer la cifra.

Los datos que se conocen es que muy temprano en uno de los módulos se inició una discusión entre internos, la cual subió de tono y desencadenó una agresión, en la que salieron a relucir instrumentos punzocortantes de fabricación artesanal.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales y custodios se encontraban realizando una inspección en busca de armas punzocortantes y se conoce que la Fiscalía ya fue notificado sobre los siete internos muertos.