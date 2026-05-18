Sancionan a 10 servidores por faltas no graves

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través de los Órganos Internos de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en la Guardia Nacional (GN) y en la Secretaría de Cultura, sancionó a 10 servidores públicos por infracciones no graves.

A través de un comunicado, explicó que en el caso del Issste inhabilitó por nueve meses a Jorge C., médico especialista, por omitir el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de paciente menor de edad con fractura de cadera; en Semarnat, inhabilitó por tres meses a Maricela T, subdirectora de Redes, por no rendir cuentas al concluir su cargo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; en ASA, suspendió por 22 días a Hugo. H, jefe de departamento de Edificaciones, por no supervisar la ejecución de contrato de obra pública; entre otros.

La dependencia destacó que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Sancionan a médico

De igual manera, informó que Pedro “C”, médico especialista del Issste, fue inhabilitado por un año debido a que realizó tocamientos indebidos a una paciente durante consulta en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco.

La dependencia señaló que se obtuvieron las pruebas que demostraron esta infracción grave mediante acciones de investigación realizadas por el Órgano Interno de Control del Issste.

Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso y avaló dicha sanción.