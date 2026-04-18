Sanciones por maltrato animal enfrentaría exalcaldesa

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, no violó ninguna ley al ordenar el sacrificio de 10 mil perros, aunque reconoció que se pueden mejorar las prácticas, lo que desató un debate público en torno a las limitaciones, pero ¿qué dice la ley sobre el maltrato animal?

De acuerdo con el Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, comete el delito de maltrato animal quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no de causarle la muerte y establece penas de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días multa.

En tanto, el Artículo 235 Ter establece que a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días multa y se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.