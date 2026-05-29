Se baja Harfuch de contienda presidencial 2030

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó competir en las elecciones para la Presidencia de México en 2030, argumentando que “sería irresponsable” y que actualmente su cargo en el Gabinete de Seguridad le impide tener tiempo para pensar en aspiraciones políticas.

En 2024, cuando buscó la titularidad de la Jefatura de Gobierno, el ahora titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) obtuvo el respaldo de los votantes, lo mismo que en los comicios donde ganó un escaño en la Cámara Alta, puesto en el que cuenta con licencia permanente por estar desempeñando el cargo al frente de la SSPC.

En ese momento, la competencia dentro de Morena del entonces secretario de seguridad ciudadana capitalino fue Clara Brugada, quien se desempeñaba como alcaldesa de Iztapalapa y, aunque García Harfuch obtuvo la mayoría de votos, por paridad de género no fue el candidato electo del partido guinda.

Tras la baja de sus aspiraciones políticas para la CDMX, el respaldo ciudadano a García Harfuch se vio reflejado nuevamente cuando en el mismo 2024, obtuvo 3 millones 15 mil 630 votos en las elecciones por las que compitió por un escaño en el Senado de la República.

Días después, el senador recibió por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) su constancia de mayoría que lo acreditó como legislador por la Ciudad de México en la Cámara Alta.

Se descarta de boleta presidencial

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el funcionario federal, que goza de una alta popularidad, señaló que encabezar la SSPC es un trabajo que no permite una agenda paralela.

“Lo descarto porque soy secretario de Seguridad. No hay manera en que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora presidenta lo disponga”, expresó.

García Harfuch consideró que su alta popularidad y aceptación ciudadana corresponde a que él es el rostro que presenta los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, reconoció que estos logros “no son de Omar García o de la propia SSPC”, sino de el Gabinete de Seguridad en conjunto.

Omar García Harfuch resaltó que la presidenta Sheinbaum es una mandataria federal con muy alta aprobación, situación que ha permitido fortalecer la imagen del Gabinete de Seguridad, cuyo trabajo “no es político”.