Se despide Sabines de consulado en Orlando

Juan Sabines Guerrero, consúl de México en Orlando, agradeció al alcalde de Orange County Mayor, Jerry L. Demings por la proclamación que declara de manera oficial el 9 de octubre de 2025 como el “Día del Cónsul Juan Sabines Guerrero” en el condado de Orange, esto luego de presentar a Iván Pliego como el nuevo diplomático.

Sabines Guerrero sostuvo este jueves un emotivo encuentro con el alcalde del Condado de Orange, Jerry L. Demings, a quien expresó su más sincero agradecimiento por el apoyo brindado a lo largo de los años a la comunidad mexicana e hispana en Florida Central.

Durante la reunión, Sabines presentó al próximo Cónsul de México en Orlando, Iván Pliego, en el marco de una transición institucional marcada por la cooperación y el reconocimiento mutuo.

En un gesto de amistad y respeto, el alcalde Demings entregó una Proclamación Oficial que declara el 9 de octubre de 2025 como el “Día del Cónsul Juan Sabines Guerrero” en el condado de Orange, en reconocimiento a su labor diplomática, su liderazgo comunitario y su compromiso con el fortalecimiento de los lazos entre México y Estados Unidos.

Recuerda los años de colaboración

El diplomático recordó los años de colaboración con Demings, desde su etapa como Sheriff, cuando juntos lanzaron la Academia Hispana del Sheriff en el Consulado de México; su solidaridad y fortaleza durante la tragedia de Pulse; y su inspirador mensaje #KeepDancingOrlando, que unió a la ciudad en los momentos más difíciles.

Asimismo, destacó el papel del alcalde durante la pandemia de Covid-19, en la que su apoyo constante y su cercanía con la comunidad mexicana e hispana contribuyeron a fortalecer un puente de confianza, empatía y amistad entre Orlando y México.

“El alcalde Demings ha sido un aliado y un amigo de nuestra gente. Su compromiso con la diversidad y la inclusión ha dejado una huella imborrable en esta comunidad binacional”, añadió el cónsul.

Cabe señalar que el Cónsul Iván Pliego Moreno iniciará oficialmente su cargo el 1º de noviembre de este año en el Consulado de México que atiende a la Florida Central.

Es de mencionar que Juan Sabines aunque no presentó renuncia pública, por ley ya no podría seguir en funciones. De acuerdo con la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los titulares consulares dejan el cargo por renuncia, remoción o conclusión del nombramiento (art. 53-Bis).

Ha sido Cónsul de México en Orlando en varias ocasiones: de junio de 2015 a noviembre de 2018; de diciembre de 2019 a noviembre de 2024; y desde diciembre de 2024 hasta la actualidad.