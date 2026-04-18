Se desploma avioneta en predio agrícola

Una avioneta Cessna, dedicada a la fumigación, se desplomó en pleno vuelo sobre un predio agrícola en la sindicatura de Potrero de los Sánchez, en el municipio de Mocorito, Sinaloa debido al percance el piloto de nombre Gilberto “N”, de 25 años, resultó con lesiones.

Elementos de Seguridad Pública y del Ejército que fueron alertados sobre el accidente acudieron al sitio a verificar el estado de salud del piloto y conocer los pormenores del hecho que alertó a la población, al percatarse que la avioneta descendía con rapidez.

Los datos que se conocen son que el piloto contratado para fumigar un predio agrícola desarrollaba sus actividades cuando la aeronave presentó una falla en su motor, por ello inició un descenso obligatorio.

Pese a que Gilberto “N” intentó realizar una maniobra para efectuar un aterrizaje forzoso la avioneta cayó rápidamente sobre un predio agrícola.