Se expande en internet la manosfera: investigadora

La investigadora de la Universidad Complutense de Madrid advirtió que internet vive una aceleración de “tecnoculturas tóxicas” donde proliferan memes, influencers, cuentas y comunidades que normalizan la violencia contra mujeres y personas LGBTQIA+.

“No es el síndrome, es el síntoma”, explicó durante el conversatorio “Manosfera: Misoginia, deshumanización y antifeminismo en la era del algoritmo”, organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.

Según García Mingo, el fenómeno permite entender el avance del repliegue patriarcal y la creciente radicalización digital masculina, particularmente entre jóvenes de la generación Z.

Uno de los focos más preocupantes son los llamados “incels” —hombres que se definen como célibes involuntarios—, comunidades que han ganado fuerza en redes sociales y foros digitales desde 2018 con búsquedas relacionadas con términos como “incel joker”, “simp” o “rebelión incel”.

La especialista recordó que en 2025 ONU Mujeres lanzó una alerta global por el crecimiento de la manosfera y su impacto en la igualdad de género.

Además, señaló que algunos de los ataques recientes vinculados con estas ideologías ocurrieron en México.