Se ha perdido afiliación de 8 mil 786 personas en 2025

En lo que va del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perdió la afiliación de ocho mil 786 personas trabajadoras del hogar, lo que representa también una reducción de los beneficiarios potenciales.

Al inicio del año, en enero, el Seguro Social reportó el registro de 64 mil 956 personas trabajadoras del hogar, y para septiembre la cifra se redujo a 56 mil 170 personas afiliadas.

El número de afiliados reportados hasta el mes pasado, representa una cifra menor a la registrada en mayo de 2023, cuando se hizo obligatoria la afiliación de las trabajadoras del hogar, mediante una reforma a la Ley del Seguro Social.

Al 31 de mayo de 2023, el Seguro Social reportó la afiliación de 59 mil 313 personas trabajadoras del hogar, que significó un incremento de 10 mil puestos respecto de mayo de 2022.

Dicha cifra, comparada con el último registro, significa una reducción de tres mil 143 trabajadoras del hogar en los dos años y cuatro meses que lleva siendo obligatoria la afiliación.

La pérdida de trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS ha sido sostenida durante 2025.