Se reducen homicidios dolosos en 45 por ciento

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, ya que, de manera preliminar, los homicidios dolosos en el país presentan una reducción anual del 45 por ciento, al pasar de 91.7 en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026 y señaló que desde el Gobierno de México se continúa trabajando, por esta razón, anunció la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública.

“De 2006 a 2012, sexenio de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, los homicidios dolosos aumentaron 148 por ciento. Durante Peña Nieto los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42 por ciento más. En el sexenio del presidente López Obrador pasaron de diciembre 2018 al 2024 de 100.5 al 91.7 una reducción del 9 por ciento, es decir, cambió la tendencia”.

Sobre la Escuela para Mandos, explicó que tiene el objetivo de formar a las y los mejores secretarios, subsecretarios y mandos de Seguridad Pública bajo criterios como la honestidad, el profesionalismo, el humanismo y el respeto por los derechos humanos. Aunado a que permitirá una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad, las entidades y las fiscalías.

Instruye a cónsules visitar diario centros de ICE

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “se hizo una carta muy fuerte”, tras darse a conocer la muerte de otro connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en Luisiana, con lo que suman 15 personas mexicanas fallecidas.

Admitió que “no ha habido respuestas puntuales a cada caso”.

Comentó que dio instrucciones a todos los cónsules, en donde hay centros de detención, para que los visiten a diario: “Que se comunique el secretario de Relaciones Exteriores (Roberto Velasco) con las instituciones correspondientes del Departamento de Estado para que permitan que los cónsules mexicanos estén diario en los centros de detención y puedan atender a nuestros connacionales en los centros de detención y no solamente una vez a la semana”.

Mencionó Sheinbaum que ante las denuncias por otros casos, se ha apoyado a las familias e incluso se han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar estas prácticas en los centros de detención”, dijo la mandataria.