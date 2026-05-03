Se registran al menos tres asesinatos en Culiacán

En el inicio de fin de semana, en la capital del estado se han registrado tres asesinatos violentos, una de las víctimas fue identificado en forma extraoficial como un docente, el cual fue privado de la vida cuando circulaba en su vehículo en la colonia Diez de Abril.

Las autoridades estatales y federales que llegaron al sitio encontraron un vehículo con impactos de bala, con una persona al volante muerta, en el carril del bulevar Obrero Mundial, del sector Humaya, en la parte norte de Culiacán.

En la zona de la comunidad conocida como Campo el Diez, a la salida sur de Culiacán, fue encontrado el cuerpo de Ángel Leonel “N”, de 17 años de edad, reportado un día antes privado de su libertad junto con otro menor, por personas armadas.

Su cuerpo fue encontrado cerca del trébol. Con las manos atadas al frente e impactos de bala, sobre el otro jovencito que fue reportado como desaparecido, según las versiones este fue dejado en libertad por sus captores.

En un hospital de la capital del estado, falleció el joven Cristian Guadalupe “N”, de 24 años de edad, quien había ingresado horas antes con heridas de bala que sufrió cuando caminaba por una de las calles de la colonia Toledo Corro.

Los datos que se conocen, es que la víctima caminaba cerca de un negocio de abarrotes, en la colonia Toledo Corro, cuando fue atacado a balazos por personas desconocidas.