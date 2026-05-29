Se reúnen con Sheinbaum familiares de los 43

Madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, llegaron a Palacio Nacional el jueves para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la última reunión de noviembre, representantes legales y familiares de los 43 estudiantes informaron que el gobierno federal analizaba el posible regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El abogado Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de un grupo de familiares, afirmó que las investigaciones continúan avanzando “con mucha lentitud”, debido a lo que insistieron a Claudia Sheinbaum la necesidad de reactivar la presencia de expertos independientes que acompañen el proceso.

Aunque reconocieron que los avances presentados este jueves fueron “pocos”, señalaron que salieron de la reunión con un compromiso.

“Los padres volvieron a poner sobre la mesa y la respuesta de la presidenta fue que se tiene que analizar de manera seria, se va a ver con mayor responsabilidad el tema del regreso del GIEI…”, expuso Vicario.