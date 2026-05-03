Sección 22 someterá a consulta fecha para huelga

La asamblea estatal del magisterio oaxaqueño acordó consultar, del cuatro al 12 de este mes, si inicia el paro laboral indefinido a partir del 25 de mayo o el primero de junio, donde exigirán reforma a la ley del Issste de 2007.

Los resultados de esa consulta a las bases del magisterio de Oaxaca se darán a conocer en la asamblea estatal del próximo viernes 15 de mayo, cuando en esa misma fecha conozcan las respuestas del gobierno estatal al pliego petitorio entregado ayer el Día del Trabajo.

De acuerdo con los primeros resolutivos de asamblea estatal, el paro indefinido podría comenzar el 25 de mayo o el primero de junio, con la participación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los maestros de la CNTE han anunciado que se movilizarán durante la apertura del Mundial de Futbol 2026, que arrancará con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. La CNTE ha dejado en claro que boicoteará la jornada futbolera.

De acuerdo con las decisiones del magisterio oaxaqueño, durante la jornada del paro indefinido, 80 por ciento de su membresía se movilizará en la capital de Oaxaca y el 20 por ciento restante se trasladará a la Ciudad de México.