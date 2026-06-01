Secretaría de Mujeres no depende de una persona

La Secretaría de las Mujeres, dependencia federal que fue definida durante su fundación como “un acto de justicia histórica”, cumple este domingo 46 días sin titular, después de que Citlalli Hernández Mora dejó este encargo para apoyar a Morena rumbo a los comicios de 2027.

Tras mes y medio de ser una institución acéfala, Hernández Mora defendió en redes sociales que la secretaría opera con normalidad pese a su salida, «porque desde sus inicios fue construida sin que dependiera de una sola persona”.

“Hay una encargada de despacho, hay un Plan Anual, metas, líneas de acción, planificación y acciones proyectadas [...] Todas las compañeras siguen trabajando en ello”, justificó la hoy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Para demostrar el funcionamiento de la dependencia, la exsecretaria compartió el Primer Informe de labores, realizado bajo su conducción, en donde garantizó que encabezar este organismo fue «el más alto honor de servicio» al país.

Entre sus acciones, destacó el lanzamiento de la Estrategia Tejedoras de la Patria, la elaboración y difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, la presentación de la Línea de Bienestar para las Mujeres y las Asambleas de Mujeres Voces por la igualdad y contra las violencias.

Relevo en espera

El lunes 18 de mayo pasado, la presidenta Sheinbaum garantizó durante su conferencia mañanera que ya tenía definida a la persona que relevaría a Citlalli Hernández Mora en el liderazgo de esta institución y afirmó que la designación se conocería esa misma semana, promesa que no se cumplió.

Sheinbaum Pardo explicó que hay una demora en este nombramiento porque “estaba revisando los perfiles de las compañeras”. Sin embargo, aún se desconoce quién podría dar continuidad al trabajo iniciado por Hernández Mora.

Dos perfiles que podrían asumir la titularidad de la secretaría son María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva e Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

Ambas fueron calificadas por la mandataria como “muy buenas” en su labor dentro de estadependencia.