La precandidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, rechazó la propaganda contra su partido en Yucatán, que señala que si ganan la elección va a llegar la inseguridad al estado.

Durante un mitin en Kanasín, Yucatán, respaldó al precandidato a la gubernatura Joaquín “Huacho” Díaz, quien aseguró que será el próximo mandatario de la entidad.

“Que no les digan, que no les cuenten, porque ya vi por ahí una propaganda que dice que si llega Morena va a llegar la inseguridad a Yucatán. ¡Puro cuento! ¿Saben cuál es el estado más inseguro del país? Guanajuato. ¿Saben quién lo gobierna? Así que es falsedad, cuando fui jefa de Gobierno disminuimos a la mitad la inseguridad”, señaló.

Afirmó que la Cuarta Transformación no solo sube al tren, sino que también vuela, como la aerolínea Mexicana que reinició operaciones.

Cuestionó a sus simpatizantes si quieren que regrese el avión presidencial, la pensión a expresidentes, los gobiernos privatizadores entre otras prácticas.

Criticó al expresidente Vicente Fox por sus dichos contra la pensión de adultos mayores, y señaló que “así piensa la derecha, así piensan los conservadores”.

No hay prosperidad, si no se comparte

Así también afirmó Claudia Sheinbaum Pardo que un crecimiento para todos y no para unos cuantos es posible con los principios de la Cuarta Transformación.

Señaló que en Yucatán hay un desarrollo desigual que solo beneficia a unos cuantos, por lo que es necesario abrir paso a la 4T para que la prosperidad sea compartida con los que menos tienen.

“Somos humanistas, nosotros no queremos desarrollo solo para algunos cuantos, para nosotros no hay prosperidad si la prosperidad no se comparte y eso es importante en Yucatán, donde ha habido un crecimiento tan desigual”, aseveró.