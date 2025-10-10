Si alguien combatió el contrabando fue AMLO

Al asegurar que bajo el gobierno pasado se cancelaron permisos de importación de combustibles, Rocío Nahle, exsecretaria de Energía del Gobierno Federal pasado, dijo que no fue difícil detectar el huachicol fiscal entre 2018 y 2024.

“Si alguien combatió el huachicol en todas sus modalidades fue Andrés Manuel López Obrador y hoy lo está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo la actual gobernadora de Veracruz.

En el marco del XXIX Congreso Anual de Agentes Navieros, fue cuestionada sobre el por qué en la administración pasada fue difícil detectar el huachicol fiscal, a lo que respondió que no lo fue y que incluso desde el inicio se combatió.

“El presidente López Obrador, desde el primer momento, el primer mes, diciembre del 2018, dio indicaciones para combatir el huachicol por las tuberías y el huachicol fiscal”, dijo la secretaria de Energía del sexenio pasado.

“Lo primero que hicimos fue eliminar mil 300 permisos de importación que se tenían sin haber reportado ingresos al SAT. Eso del 2014 al 2018 después de la reforma energética que aprobó el PRI y el PAN y esos mil 300 permisos se dieron en el gobierno del presidente Peña Nieto, ese es el huachicol fiscal”, añadió.