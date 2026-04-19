Siete de cada 10 universitarios usan IA: SEP

Casi el 70 % de estudiantes emplea herramientas de inteligencia artificial en tareas académicas, a pesar de que cerca del 80 % desconoce políticas institucionales y menos de 30 % ha recibido capacitación. Con referencia a docentes, alrededor de 70 % tampoco conoce lineamientos y 90 % pide formación.

Los datos provienen de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior en México”, presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la 19ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que dicho ejercicio reunió a más de un millón 77 mil encuestas válidas, más de 1.5 millones de respuestas y la participación de 166 mil docentes, aproximadamente.

Además, los resultados identifican diferencias entre subsistemas, brechas de género en el uso de la tecnología y la IA como apoyo emocional por 9 % de estudiantes y 5 % de docentes.

Ante estos resultados, la SEP planteó una ruta de trabajo, la cual incluye lineamientos éticos, formación docente, ajustes curriculares, nuevos esquemas de evaluación, alfabetización digital y acciones para disminuir brechas.

En la misma sesión se informó que la plataforma SaberesMX, impulsada por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece el curso “Nombrando y contando al mundo”, desarrollado con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos con la finalidad de formar alfabetizadores a través del servicio social.

Por último, se presentó el Programa Nacional de Educación Superior 2026–2030 como marco para la política pública del sector.