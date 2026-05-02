Sindicatos cierran filas con Sheinbaum

En medio de las diferencias con el gobierno de Estados Unidos, líderes de diversos sindicatos expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamaron a la unidad nacional en la defensa de la soberanía.

En conferencia de prensa presidencial, Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), afirmó que ni la soberanía nacional ni la dignidad están en negociación.

Protección de sus derechos laborales.

En las instalaciones del Centro Cultural del México Contemporáneo, el líder de la CTM afirmó que a partir de la llamada Cuarta Transformación, los trabajadores se han beneficiado con la protección de sus derechos laborales.

El secretario general de la CTM también destacó bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la reducción de las comisiones de las afores, el mejoramiento de las pensiones, así como la aprobación de la reforma de las 40 horas de trabajo.

María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Autentica de Trabajadores de la República Mexicana, manifestó su respaldo al Gobierno Federal al destacar el derecho a la autodeterminación de las naciones.

El líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, advirtió que México enfrenta desafíos tanto internos como externos, pero subrayó que la fortaleza del país radica en la unidad de sus trabajadores.

“Nuestro compromiso como mexicanos es fortalecer la unidad, la solidaridad, la lucha, y la lealtad con nuestro país… hoy enfrentamos un nuevo camino, un nuevo reto, que desde el exterior y desde el interior nos amenaza, pero que unidos y juntos vamos a poder superar como siempre lo hemos hecho en la historia de nuestro país”, afirmó.

Por su parte, el secretario general de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, subrayó que la lucha por los derechos laborales sigue vigente y que su fortalecimiento es clave para consolidar la soberanía nacional.

“Hoy el gran desafío es continuar revirtiendo el daño causado y seguir por el camino de la recuperación salarial… esto es posible porque hoy el Estado actúa como garante de derechos y no como representante de intereses privados”, señaló.