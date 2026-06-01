Sobrecargos de Aeroméxico cancelan huelga

La Asociación Sindical de sobrecargos de Aviación de México (ASSA) publicó un comunicado en el cual informan la omisión de la huelga prevista para este primero de junio.

Esto ocurrió luego de que la Asamblea General del sindicato aprobara, por mayoría, una propuesta de revisión contractual y salarial alcanzada tras semanas de negociaciones.

De acuerdo con el comunicado, el acuerdo fue resultado de las mesas de trabajo sostenidas entre la representación de los sobrecargos, la aerolínea y la autoridad laboral, lo que permitió evitar la suspensión de actividades y avanzar en una nueva etapa de negociación para las condiciones laborales del sector.

Entre los principales puntos aprobados destaca: Incremento salarial general de 4.16 %, ajustes de 4 % en viáticos para determinados destinos, se acordó extender por dos años la cláusula de retiro y jubilación correspondiente al Contrato A y crear un nuevo quinquenio para los sobrecargos adscritos al Contrato B.

La propuesta también contempla mejoras en diversos conceptos contractuales con el objetivo de reducir de manera gradual la brecha existente entre ambos esquemas de contratación.

Por otro lado, el proyecto establece una revisión bianual que garantiza para 2027 un incremento salarial equivalente a la inflación más 0.5 %. En caso de que la inflación alcance o supere el 6 %, las partes deberán renegociar dicho porcentaje.