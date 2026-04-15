Somos México amaga con movilizarse en las calles

La organización política Somos México advirtió que se movilizarán en las calles si el Tribunal Electoral llegara a negarles el registro como partido político nacional. Integrantes de su dirigencia nacional confiaron en el proceso legal que se llevó a cabo en el Instituto Nacional Electoral (INE) para constituirse como partido político.

Somos México anunció la incorporación de la expriista Carolina Monroy Del Mazo a sus filas, ahí el presidente de dicha organización, Guadalupe Acosta Naranjo, negó que les preocupe la negativa del registro ante el INE, pues todas sus afiliaciones se hicieron a través de la aplicación del instituto.

“Yo me siento confiado, cumplimos los requisitos legales, lo hicimos de manera transparente y bajo supervisión del INE. Sería un asalto, un atraco (…) algo tendrían que hacer para que desaparezcan nuestros registros, pero no tienen manera de hacerlo”, dijo.

Respecto a la posible actuación del Tribunal Electoral como última instancia en el proceso, si existieran apelaciones para otorgarles el registro, Acosta Naranjo afirmó que Somos México y sus afiliados se movilizarían en las calles.