Subastan casa de exlíder de Los Beltrán Leyva

No sólo es la última guarida de “El Mencho”, el Gobierno Federal también subastará la casa en donde fue detenido el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, en Culiacán, Sinaloa.

En la subasta que realizará el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) este 28 de mayo se detalla que la casa del exlíder del Cártel de los Beltran Leyva, detenido en enero de 2008, tendrá un precio de venta de salida de un millón 953 mil pesos.

La casa de dos pisos a subastarse está dentro de un terreno de 124 metros localizada en la calle Juan de la Barrera número 1970, colonia Burócratas, en el norte de Culiacán.

Ubicada en el lote número 18, se indica que esta casa fue transferida al Indep por la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR.

El Indep subastará un terreno dentro del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, Jalisco, el mismo en donde cayó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el cual tiene un precio base de venta de casi 13 millones de pesos.

Las 11 fotografías que difunde el Indep para promover la subasta de la casa de Alfredo Beltrán Leyva muestra que está abandonada y saqueada, pues incluso la taza de baño y toda la instalación eléctrica ha sido robada.

La puerta de madera está destruida y los restos, tirados en el piso lleno de polvo, tierra y basura.

La casa pintada de blanco, rojo y amarillo también carece de ventanas de vidrio y lo mismo ocurre con los enchufes de electricidad. Incluso, los cables del medidor, ubicado a un costado de la puerta a la calle, ha sido destruido, presuntamente para vender el cobre de los cables de electricidad.

Alfredo Beltrán Leyva fue uno de los principales narcotraficantes en México, considerado un pilar en la estructura del Cártel de Sinaloa.