Suman 4 días del secuestro de la periodista Roxana

El 6 de junio sumó cuatro días de que sujetos armados irrumpieron en la vivienda de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez y la privaron de su libertad. Los hechos quedaron registrados en un video difundido en redes sociales, donde se observa que al menos dos hombres armados derriban la puerta e ingresan con violencia al lugar.

De inmediato, el caso de secuestro de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste generó conmoción en la entidad.

Lloran por su ausencia

Roxana Guzmán es madre de una joven menor de edad, quien al igual que la mamá de la periodista, llora por su ausencia. El medio que dirige la comunicadora cubre noticias del municipio de Nanchital, la región donde ejercía su profesión.

El pasado 2 de junio, en redes sociales se difundió un video de poco más de 30 segundos en donde se observa que al menos dos hombres armados intentan ingresar de manera violenta a la casa de la comunicadora, ubicada en Nanchital.

Las imágenes muestran el arribo violento de los hombres, quienes portaban armas largas y uno de ellos golpea la puerta con un mazo para finalmente ingresar. El video termina entre gritos de un hombre que acompaña a la comunicadora y en medio del caos y los vidrios rotos en el piso de la vivienda.

Investigación

Tras este hecho, la familia de la periodista perdió todo rastro de la víctima y horas más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó la presunta privación de la libertad e informó el inicio de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.