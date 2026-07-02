Suman dos mil 295 muertos en Venezuela

El balance de dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana subió a dos mil 295 muertos y más de 11 mil heridos, informó el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.

Rodríguez agregó que hay “12 mil 841 personas damnificadas” por el doble sismo del 24 de junio. El anterior balance del martes daba cuenta de mil 943 fallecidos y 10 mil 571 heridos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local, “en homenaje a la memoria de las víctimas”.

Rodríguez dijo que en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

Médicos advierten que en estos momentos los mayores peligros que enfrentan los sobrevivientes son las heridas sin tratar y las enfermedades infecciosas.

Albergues

Miles de venezolanos desplazados duermen en refugios abarrotados o a la intemperie, sin acceso a agua potable, en medio de pésimas condiciones sanitarias tras los terremotos del 24 de junio.

El hospital ha atendido a decenas de personas con lesiones graves desde el terremoto, pese a la escasez de equipo médico crucial.

Además, la búsqueda de sobrevivientes se acerca a su fin en Venezuela una semana después de los terremotos que dejaron casi dos mil 300 muertos y miles de desaparecidos, en medio de la desolación de los familiares y la urgencia de ayuda para los damnificados.

El rastreo infructuoso ha dado paso al silencio en zonas de Catia La Mar, un balneario del estado costero de La Guaira, corazón de la tragedia que provocaron los sismos de 7.2 y 7.5 el pasado 24 de junio.

Decenas de edificios en ruinas están ahora marcados con la letra D de “deceased” (muerto), que indica que el lugar ya fue inspeccionado por los socorristas, según la nomenclatura internacional para estos desastres.