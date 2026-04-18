Suman ocho tomas clandestinas de combustible

Elementos de la Semar y de la policía estatal localizaron y clausuraron una nueva toma clandestina en un ducto de Pemex, en territorio del municipio zapoteco de San Blas Atempa.

De acuerdo con un seguimiento hemerográfico, en lo que corre el mes de abril suman ocho tomas clandestinas de hidrocarburos localizados en la región del Istmo de Tehuantepec. Las autoridades no han esclarecidos si las corporaciones llegan antes o después de que los ladrones de gasolina y diésel, conocidos como “huachicoleros”, realizan el robo del combustible. En todos los casos, localizan los agujeros en tierra y mangueras en el sitio.

El llamado corredor transístmico, donde pasan los ductos que viene desde Minatitlán, Veracruz y llegan hasta la refinería “Antonio Dovalí Jaime” y pasan por colonias para llegar a la Terminal Marítima de Pemex en Salina Cruz, lleva años bajo el asedio de los ladrones de gasolina y diésel