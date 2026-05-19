Suspenden ataque a Irán a petición de países del golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el ataque contra Irán previsto para el martes porque están en curso “negociaciones serias” que podrían conducir a un acuerdo. En el anuncio publicado en su red social Truth, el “commander-in-chief” no afloja la presión y reafirma que Estados Unidos está listo para “proceder con un asalto a gran escala contra Teherán, con aviso inmediato, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

La decisión del presidente sigue la solicitud de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, convencidos de que las conversaciones en curso pueden llevar a un acuerdo “plenamente aceptable para Estados Unidos, así como para todos los países de Medio Oriente y más allá”. En un eventual pacto, aclaró Trump, habrá un punto clave: “ningún arma nuclear” para Teherán.

El anuncio del presidente refleja su frustración ante el estancamiento y la nueva propuesta iraní de 14 puntos, considerada insuficiente por la Casa Blanca para alcanzar un entendimiento que ponga fin al conflicto. Según Washington, la propuesta contiene solo mejoras simbólicas respecto de la versión anterior.

El documento —según un funcionario estadounidense citado por Axios— incluiría muchas declaraciones sobre el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, pero sin detalles sobre la suspensión del enriquecimiento de uranio ni la entrega de las reservas existentes.

Rechaza nueva propuesta de paz

Aunque busca un acuerdo, Trump volvió a considerar seriamente la posibilidad de retomar las hostilidades después de que la mayoría de sus exigencias fueran rechazadas. Según versiones, Irán estaría dispuesto a aceptar un congelamiento prolongado de su programa nuclear en lugar de su desmantelamiento total, siempre que el uranio altamente enriquecido —unos 400 kilogramos— sea trasladado a Rusia y no a Estados Unidos.

Sin embargo, esta propuesta no satisface a Trump, que desde hace meses insiste en que el uranio iraní debe trasladarse a territorio estadounidense. En el pasado, incluso rechazó una oferta del presidente Vladimir Putin para enviarlo a Rusia.

Además del tema nuclear, Teherán pidió —según Al-Arabiya— una tregua prolongada y escalonada, así como la reapertura gradual y segura del estrecho de Ormuz, con un papel garantizado para Pakistán y Omán en caso de tensiones.

Para la Casa Blanca, la oferta iraní es “insuficiente” para pensar en alcanzar un acuerdo sobre el fin del conflicto.

El documento —según informó un funcionario estadounidense— contendría muchas declaraciones sobre el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, pero en la práctica no incluiría detalles sobre la suspensión del enriquecimiento de uranio ni sobre la entrega de las reservas existentes.