Tianguis Turístico México 2026 rompe récords

El Tianguis Turístico México 2026 en Acapulco, logra ventas récord y fortalece al municipio como destino clave del turismo nacional, con ventas preliminares por mil 38 millones de pesos, lo que representa un incremento de 137 % respecto a la edición 2024 realizada en el mismo destino, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

La dependencia informó que durante la edición número 50 del encuentro se concretaron 64 mil 138 citas de negocios, cifra 79.4 % superior a la registrada dos años antes en el puerto.

El evento reunió a las 32 entidades federativas, así como a mil 402 compradores, 3 mil 942 expositores y mil 323 empresas participantes. Según Sectur, estas cifras implican aumentos de 25.7 % en compradores, 26.1 % en expositores y 23.3 % en compañías frente a la edición previa en Acapulco.

Parte de las ventas se concentró en el segmento de turismo comunitario, que generó entre 130 y 140 millones de pesos (mdp), equivalente a cerca de 10 % del total, según la dependencia federal.

Sectur detalló que esta edición incorporó el Foro de Inversiones Turísticas, el programa “Acapulco se Transforma Contigo” y pabellones dedicados a turismo comunitario y financiamiento. También se implementó un esquema de venta directa de productos turísticos al público mediante plataformas digitales.