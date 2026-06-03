Tiran y desnudan figuras de futbolistas en protesta

A nueve días del Mundial de futbol y como parte de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, figuras de futbolistas fueron derribadas y “encueradas” sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Desde la Torre del Caballito hasta la Estela de Luz, la CNTE mantiene bloqueos sobre Reforma, donde consigan sus demandas como la abrogación de la Ley del Issste y una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además que mantienen su boicot al Mundial.

Las figuras de los futbolistas de más de dos metros de altura también fueron marcadas con mensajes como “La CNTE vive” y “Si no hay solución, no rodará el balón”.

Una fue tirada frente al Ángel de la Independencia y otra sobre el camellón de Reforma a la altura de la calle de Amberes de Zona Rosa. “Favor de no subirse. No maltratar la pieza”, indicaba un letrero colocado en las figuras.

De nuevo, CNTE sale de Segob sin acuerdos

Después de una reunión que se prolongó por casi cuatro horas con funcionarios federales, la CNTE informó que regresará este miércoles a una nueva mesa de negociación con el fin de conocer la respuesta del gobierno a sus principales exigencias, entre ellas una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del Issste de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y la derogación de la reforma educativa.

Las autoridades federales se comprometieron a responder este miércoles a las 10:00 horas si existe una ruta para atender las demandas centrales del magisterio y si habrá una reunión con la mandataria federal.

La mesa de este martes fue encabezada por la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, además de subsecretarios y otros funcionarios.

Al término del encuentro, los dirigentes de la Coordinadora señalaron que no hubo avances sustanciales y que continúa sin definirse una fecha para una reunión con Sheinbaum.

En ningún momento se giró instrucción para agredir a la CNTE: SSC

Poor otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, aseguró que los elementos desplegados el día lunes para contener una manifestación convocada por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fueron instruidos para realizar acciones de contención y asegurar la libertad de expresión.

“En ningún momento se giró alguna instrucción en el sentido de agredir a quienes se expresaban”, mencionó el secretario al referirse a los hechos de violencia que se suscitaron en el primer cuadro de la ciudad.