Tiroteo deja varios heridos en Ohio

Varias personas fueron baleadas la tarde del sábado cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, informó la policía.

Agentes de la policía de Toledo respondieron a un reporte de una persona baleada cerca del Old West End Festival alrededor de las 5:30 de la tarde del sábado. A su llegada encontraron a varias víctimas con heridas de bala, indicó el departamento de policía en un comunicado.

Muchas víctimas han sido trasladadas a hospitales cercanos, señaló la policía.

Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre las lesiones ni sobre cuántas personas fueron baleadas.

La policía busca activamente a los sospechosos y trabaja para determinar las circunstancias del tiroteo.

El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y compras.

El Departamento de Policía de Toledo no respondió de momento a correos electrónicos ni a mensajes telefónicos en busca de información.